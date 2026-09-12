МЧС: пенсионерка погибла при пожаре в многоквартирном доме в Чите

Пожилая женщина погибла при пожаре в Чите МЧС: пенсионерка погибла при пожаре в многоквартирном доме в Чите

Москва12 сен Вести.Женщина 1932 года погибла при пожаре в многоквартирном жилом доме в Чите, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании дома по адресу улица Ленинградская, 58 поступило на пульт пожарной охраны в 03.06. На момент прибытия огнеборцев шел дым из окна квартиры на пятом этаже. В подъезд были направлены три звена газо-дымозащитной службы. В квартире, где находился очаг возгорания, было обнаружено тело женщины 1932 года рождения написали в пресс-службе

Десять человек были эвакуированы из соседних квартир, в том числе двое из квартиры, расположенной напротив горящей, выведены в спасательных капюшонах.

В 03.48 пожар был локализован, в 03.59 ликвидировано отрытое горение. Полностью пожар был ликвидирован в 08.18. В результате огнем повреждены две квартиры на общей площади 21 квадратный метр отметили в ведомстве

Возгорание ликвидировано силами 16 человек на шести единицах техники.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Одной из рассматриваемых причин является неосторожное обращение с огнем.