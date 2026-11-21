В бурятском селе при пожаре в кафе погибла женщина, начата проверка

В Бурятии устанавливают обстоятельства гибели женщины при пожаре в кафе В бурятском селе при пожаре в кафе погибла женщина, начата проверка

Москва21 ноя Вести.В Тарбагатайском районе Республики Бурятия СК устанавливает обстоятельства гибели женщины во время пожара. Доследственной проверкой занимается Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

21 ноября 2026 года ночью в селе Нижний Саянтуй произошло возгорание здания кафе. При тушении пожара внутри одного из помещений обнаружено тело женщины. говорится в мессенджере

По предварительной информации, погибшая жила и работала в придорожном кафе. Очаг возгорания был в комнате, где она спала. Пожарных вызвал проезжавший мимо водитель.

Устанавливается причина пожара. Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое судебные исследования.