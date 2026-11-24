Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Бурятии

При пожаре в частном жилом доме в Бурятии погибла женщина Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Бурятии

Москва24 ноя Вести.В Бурятии в результате пожара в частном жилом доме погибла женщина, ее тело было обнаружено в комнате на кровати. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

Информация о возгорании дома в селе Танхой Кабанского района поступила в ночное время.

Одной женщине соседи помогли выбраться из горящего дома до приезда пожарных, тело второй женщины обнаружено в комнате на кровати говорится в канале ведомства на платформе MAX

В результате пожара дом поврежден изнутри на площади 40 кв. м. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.