Москва24 нояВести.В Бурятии в результате пожара в частном жилом доме погибла женщина, ее тело было обнаружено в комнате на кровати. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
Информация о возгорании дома в селе Танхой Кабанского района поступила в ночное время.
Одной женщине соседи помогли выбраться из горящего дома до приезда пожарных, тело второй женщины обнаружено в комнате на кроватиговорится в канале ведомства на платформе MAX
В результате пожара дом поврежден изнутри на площади 40 кв. м. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.