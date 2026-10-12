Москва12 октВести.Сотрудники Следкома устанавливают обстоятельства трагического происшествия в селе Татарский Ключ в Заиграевском районе, сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.
В кирпичном одноэтажном двухквартирном жилом доме вспыхнул пожар. При тушении в квартире, где проживала женщина с четырьмя детьми, нашли тело трехлетнего ребенка.
Предварительно установлено, что утром в понедельник, 12 октября, девочка ушла в школу, еще двое детей смотрели телевизор в комнате, а их младший брат был в спальне.
Мать занималась домашними делами, затем почувствовала дым, вывела детей из зала на улицу, после чего вернулась в комнату за маленьким сыном, однако не смогла найти его в дымуговорится в публикации ведомства в MAX
Пламя распространилось по жилищу и женщине пришлось выбраться на улицу, впоследствии тело погибшего ребенка нашли в спальне под столом, где он пытался спрятаться от огня.
В СК отметили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.