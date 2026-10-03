Малолетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Иркутской области

В Иркутской области ребенок погиб при пожаре в доме, где дети остались одни Малолетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Иркутской области

Москва3 окт Вести.В деревне Тыреть-2 Заларинского района Иркутской области вечером 2 октября загорелся частный дом на Трактовой улице. Огонь унес жизнь ребенка 2025 года рождения, а 3-летнего мальчика доставили в больницу. Об этом сообщило СУ СК России по региону на платформе MAX.

Вечером 2 октября в деревне Тыреть-2 Заларинского района на улице Трактовой произошло возгорание частного дома. В результате пожара скончался ребенок 2025 года рождения, 3-летний мальчик госпитализирован говорится в публикации

Как выяснили следователи, в момент начала пожара дети оставались дома одни, без взрослых. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

По данному факту Заларинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи выполняют необходимые действия. Назначен ряд экспертиз.