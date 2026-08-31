Тело ребенка обнаружили пожарные во время тушения огня в доме в Томской области

Ребенок погиб в результате пожара в Томской области Тело ребенка обнаружили пожарные во время тушения огня в доме в Томской области

Москва31 авг Вести.В результате пожара в одноэтажном брусовом жилом доме с надворными постройками погиб малолетний ребенок, сообщается в MAX-канале МЧС Томской области.

На момент прибытия первого подразделения надворные постройки и дом были полностью охвачены огнем. От огня обгорела деревянная обрешетка крыши дома по всей площади, произошло ее частичное обрушение, пострадала деревянная обрешетка крыши и стены крытого двора, летней кухни, бани, дровяника.

В помещении летней кухни на диване обнаружено тело мальчика 2023 года рождения отмечается в сообщении

Возгорание на площади 505 квадратных метров тушили 12 пожарных с использованием 4 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика.