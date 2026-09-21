Четверо человек, включая ребенка, погибли при пожаре в Иркутской области

В Иркутской области при пожаре погибла семья – трое взрослых и ребенок Четверо человек, включая ребенка, погибли при пожаре в Иркутской области

Москва21 сен Вести.В Иркутской области в результате пожара в жилом доме погибли семья из четверых человек, включая ребенка. Об этом сообщила прокуратура региона.

ЧП произошло в жилом доме в Усть-Кутском районе на территории СНТ "Локомотив".

Погиб 9-летний мальчик, его отец, бабушка и дедушка. Причины и условия случившегося выясняются говорится в канале надзорного ведомства в MAX

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ – о причинении смерти по неосторожности.