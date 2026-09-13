Москва13 сенВести.В поселке Бохан Иркутской области в ночь на 13 сентября возник пожар на лестничной клетке двухэтажного жилого дома. Пламя распространилось на квартиру, в которой находилась семья из четырех человек. Троим удалось выбраться, женщина погибла, сообщает региональное МЧС.
Проснувшись от запаха дыма, 41-летняя женщина побежала намочить тряпки для детей. В этот же момент мужчина вместе с девочками 7 и 15 лет эвакуировался на улицу через окно. К сожалению, женщина не смогла выбратьсяговорится в сообщении
Мужчина и дети и не пострадали. Из этого же подъезда сами эвакуировались до прибытия пожарных еще четыре человека.
Пожар на площади 100 кв. метров потушили. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.