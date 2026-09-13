В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла женщина

Женщина погибла во время пожара в доме в Иркутской области В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла женщина

Москва13 сен Вести.В поселке Бохан Иркутской области в ночь на 13 сентября возник пожар на лестничной клетке двухэтажного жилого дома. Пламя распространилось на квартиру, в которой находилась семья из четырех человек. Троим удалось выбраться, женщина погибла, сообщает региональное МЧС.

Проснувшись от запаха дыма, 41-летняя женщина побежала намочить тряпки для детей. В этот же момент мужчина вместе с девочками 7 и 15 лет эвакуировался на улицу через окно. К сожалению, женщина не смогла выбраться говорится в сообщении

Мужчина и дети и не пострадали. Из этого же подъезда сами эвакуировались до прибытия пожарных еще четыре человека.

Пожар на площади 100 кв. метров потушили. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.