Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Усть-Илимске Иркутской области

Два человека спасены из пожара в Иркутской области Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Усть-Илимске Иркутской области

Москва8 сен Вести.Пожарные МЧС России спасли из горящего дома в Усть-Илимске двух человек, сообщила пресс-служба управления ведомства по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел накануне днем на улице Дружбы Народов. На пятом этаже многоквартирного дома загорелась квартира.

Сотрудниками с верхних этажей были эвакуированы 10 человек. Бойцами звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств спасены два человека отметили в пресс-службе

Возгорание было ликвидировано на одном квадратном метре силами 14 человек на пяти единицах техники. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.