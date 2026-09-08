Москва8 сенВести.Пожарные МЧС России спасли из горящего дома в Усть-Илимске двух человек, сообщила пресс-служба управления ведомства по Иркутской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел накануне днем на улице Дружбы Народов. На пятом этаже многоквартирного дома загорелась квартира.
Сотрудниками с верхних этажей были эвакуированы 10 человек. Бойцами звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств спасены два человекаотметили в пресс-службе
Возгорание было ликвидировано на одном квадратном метре силами 14 человек на пяти единицах техники. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.