Специалисты МЧС РФ спасли во время пожара в Иркутской области двух человек

Пожарные в Иркутской области спасли из горящего дома двух человек Специалисты МЧС РФ спасли во время пожара в Иркутской области двух человек

Москва7 сен Вести.Пожарные спасли из горящего дома в микрорайоне Южном в Байкальске Иркутской области спасли двух человек, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Пожар произошел в квартире на первом этаже многоквартирного дома.

Самостоятельно из задымленного подъезда эвакуировались 8 человек. Бойцами звена газодымозащитной службы спасены еще двое отмечается в сообщении

Открытое горение на 25 квадратах было ликвидировано за 12 минут. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.