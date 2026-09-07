Москва7 сенВести.Пожарные спасли из горящего дома в микрорайоне Южном в Байкальске Иркутской области спасли двух человек, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Пожар произошел в квартире на первом этаже многоквартирного дома.
Самостоятельно из задымленного подъезда эвакуировались 8 человек. Бойцами звена газодымозащитной службы спасены еще двоеотмечается в сообщении
Открытое горение на 25 квадратах было ликвидировано за 12 минут. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.