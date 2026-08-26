Пожарные вывели из дома в Усолье-Сибирском восьмерых взрослых и троих детей

Одиннадцать человек спасли пожарные из горящего дома в Усолье-Сибирском Пожарные вывели из дома в Усолье-Сибирском восьмерых взрослых и троих детей

Москва26 авг Вести.Одиннадцать человек, в том числе троих детей спасли из горящего дома в Усолье-Сибирском пожарные, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Квартира на четвертом этаже многоквартирного дома на Комсомольском проспекте загорелась накануне вечером. По словам собственников горевшего жилья, они проснулись от треска, вышли в другую комнату, где увидели горящий удлинитель. Пламя перекинулось на вещи и мебель. Жильцы вызвали пожарную охрану и выбежали на улицу.

Бойцами звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничному маршу были спасены пять человек, с помощью автолестницы спасены еще шесть, из них трое детей. Самостоятельно из задымленного подъезда эвакуировались десять человек написали в пресс-службе

Возгорание на пяти квадратных метрах ликвидировали восемь сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники. Дознаватели ведомства установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание удлинителя, включенного в розетку.