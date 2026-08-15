Москва15 авгВести.Двадцать человек, в том числе пятеро детей были эвакуированы из горящего дома пожарными в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
При этом два человека пострадали: 38-летний мужчина и 66-летняя женщина получили отравление продуктами горения. Мужчина госпитализирован.
Возгорание произошло после полуночи 15 августа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Сахьяновой.
С помощью спасустройств звеньями ГДЗС по лестничному маршу спасено 20 человек, в том числе пятеро детей. Возгорание ликвидировано силами 23 человек и восьми единиц техники МЧС Россиинаписали в пресс-службе
Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 25 жильцов.
Причина возгорания устанавливается.