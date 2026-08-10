Москва10 авгВести.Предварительно, пять человек отравились продуктами горения в горящем многоквартирном доме на улице Богорда в Улан-Удэ, сообщается в MAX-канале МЧС Бурятии.
По прибытию пожарных происходило открытое горение квартиры в трехэтажном доме. Пламя ликвидировано силами 23 человек и 9 единиц техники.
Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. Пожарные спасли 11 человек, из них 5 человек (взрослые), предварительно, получили отравление продуктами горенияотмечается в сообщении
Устанавливаются причины возгорания.