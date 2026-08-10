В Улан-Удэ пять человек отравились продуктами горения в результате пожара

В пылающем доме в Бурятии пять человек отравились продуктами горения В Улан-Удэ пять человек отравились продуктами горения в результате пожара

Москва10 авг Вести.Предварительно, пять человек отравились продуктами горения в горящем многоквартирном доме на улице Богорда в Улан-Удэ, сообщается в MAX-канале МЧС Бурятии.

По прибытию пожарных происходило открытое горение квартиры в трехэтажном доме. Пламя ликвидировано силами 23 человек и 9 единиц техники.

Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. Пожарные спасли 11 человек, из них 5 человек (взрослые), предварительно, получили отравление продуктами горения отмечается в сообщении

Устанавливаются причины возгорания.