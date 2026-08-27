Москва27 авгВести.Восемь человек эвакуированы пожарными из задымленного подъезда многоквартирного дома на Байкальской улице Иркутска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
К моменту прибытия пожарных наблюдался дым из окон второго и следующих этажей.
Бойцами звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда были спасены 8 человек, еще 6 эвакуировались самостоятельноотметили в пресс-службе
Открытое горение было ликвидировано на 15 кв. м силами 21 сотрудника МЧС на пяти единицах техники.
Дознаватели ведомства установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание электрощитка, расположенного в квартире.