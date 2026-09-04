СК возбудил дело по факту гибели ребенка при пожаре в Красноярском крае

Уголовное дело заведено по факту гибели мальчика при пожаре в Красноярском крае СК возбудил дело по факту гибели ребенка при пожаре в Красноярском крае

Москва4 сен Вести.В Козульском муниципальном округе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка при пожаре, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме по улице Солонченко поселка Новочернореченский обнаружено тело 2-летнего мальчика с признаками отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности отмечается в сообщении

Предварительно установлено, что 3 сентября родители мальчика ушли на подработку, оставив ребенка с бабушкой. В течение дня женщина выпивала. С ее слов, ребенок зажигалкой поджег шторы. Женщина выбежала на улицу, спасти внука ей не удалось. Установлено, что семья состояла на профилактическом учете.

Ведется следствие.