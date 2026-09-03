Москва3 сенВести.Трагический инцидент произошел в поселке Чернореченский в Козульском округе Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В населенном пункте загорелся дом, площадь пожара составила около 80 квадратных метров.
В поселке Чернореченский в результате пожара … погиб мальчик 2 лет. Бабушка пыталась спасти его, однако не смогла вынести малыша из домаговорится в заявлении ведомства в MAX
Мама ребенка в момент ЧП была на работе. Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России.