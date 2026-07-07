В Ростове-на-Дону завели дело после смерти школьника от обширного ожога

В Ростове-на-Дону сгорел 12-летний мальчик, возбуждено уголовное дело В Ростове-на-Дону завели дело после смерти школьника от обширного ожога

Москва7 июл Вести.Следственные органы Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика в Первомайском районе города, сообщает региональное управление СК России.

Дело расследуется по статье 105 УК РФ "Убийство".

По предварительным данным, в ночное время группа несовершеннолетних неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего один из них получил термический ожог и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в лечебном учреждении говорится в публикации

В рамках расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования дела находится на контроле в следственном управлении.

По информации портала 161.ru, ЧП произошло 29 июня, пострадавший мальчик умер в больнице 30 июня. Он получил ожоги 95% тела. Мальчик жил в Аксае, а в Ростов-на-Дону приехал на каникулы к бабушке. Мама погибшего и другие родственники уверены, что ребенка облили бензином и подожгли намеренно.