Москва13 июнВести.По факту гибели ребенка в септике во дворе частного дома возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Трагедия произошла 12 июня в поселке Октябрьский Богучанского округа.
Поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома по улице Таежной … тела 2- летнего ребенкаговорится в публикации ведомства в MAX
По версии следствия, 41-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме. Вместе с ней находились трое ее малолетних детей.
В какой-то момент 2-летний мальчик вышел из дома во двор. Через непродолжительное время мать обнаружила его без признаков жизни в септике, расположенном на территории дома.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.