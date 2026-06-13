В Красноярске завели уголовное дело после смерти 2-летнего ребенка в септике

Двухлетний ребенок утонул в септике в сибирском поселке В Красноярске завели уголовное дело после смерти 2-летнего ребенка в септике

Москва13 июн Вести.По факту гибели ребенка в септике во дворе частного дома возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла 12 июня в поселке Октябрьский Богучанского округа.

Поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома по улице Таежной … тела 2- летнего ребенка говорится в публикации ведомства в MAX

По версии следствия, 41-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме. Вместе с ней находились трое ее малолетних детей.

В какой-то момент 2-летний мальчик вышел из дома во двор. Через непродолжительное время мать обнаружила его без признаков жизни в септике, расположенном на территории дома.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.