Москва11 авгВести.В Очамчырском районе Абхазии в результате несчастного случая погибла двухлетняя девочка из Москвы. Подробности ТАСС сообщили в прокуратуре района.
Трагедия произошла 10 августа около 20 часов на одном из сероводородных источников находилась мама с двумя детьми.
Пока женщина переодевала одного из детей, второй ребенок пропал из виду, и около девяти минут его искали на поверхностиговорится в сообщении
Выяснилось, что девочка в возрасте 2 года 1 месяц незаметно для окружающих упала в бассейн. Ребенок был доставлен в Гулрыпшский госпиталь, врачам удалось завести сердце, но кислород не начал поступать в мозг.
Утром 11 августа ребенок скончался, рассказал прокурор Инар Таркил.