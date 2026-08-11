В Абхазии двухлетняя девочка из Москвы утонула в бассейне

Двухлетняя москвичка утонула в бассейне в Абхазии В Абхазии двухлетняя девочка из Москвы утонула в бассейне

Москва11 авг Вести.В Очамчырском районе Абхазии в результате несчастного случая погибла двухлетняя девочка из Москвы. Подробности ТАСС сообщили в прокуратуре района.

Трагедия произошла 10 августа около 20 часов на одном из сероводородных источников находилась мама с двумя детьми.

Пока женщина переодевала одного из детей, второй ребенок пропал из виду, и около девяти минут его искали на поверхности говорится в сообщении

Выяснилось, что девочка в возрасте 2 года 1 месяц незаметно для окружающих упала в бассейн. Ребенок был доставлен в Гулрыпшский госпиталь, врачам удалось завести сердце, но кислород не начал поступать в мозг.

Утром 11 августа ребенок скончался, рассказал прокурор Инар Таркил.