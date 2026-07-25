Москва25 июлВести.В Мензелинском районе Республики Татарстан пятилетняя девочка утонула в пруду. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Татарская Мушуга.
В 16.05 по системе "Глонасс-112" поступило сообщение о том, что в Мензелинском районе в местном пруду села Татарская Мушуга утонула девочка 5 летговорится в публикации
В 17.00 спасатели обнаружили тело ребенка в водоеме в 15 метрах от берега на глубине двух метров. Его передали полиции.
Отмечается, что место не было оборудовано для купания. Причиной происшествия названо нарушение правил безопасности на воде.
В поисках участвовали 12 спасателей, было привлечено шесть единиц спецтехники.