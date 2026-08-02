В Татарстане мужчина утонул в пруду, его тело обнаружено на глубине 4 метров

В Татарстане тело мужчины обнаружили в пруду на глубине 4 метров В Татарстане мужчина утонул в пруду, его тело обнаружено на глубине 4 метров

Москва2 авг Вести.В селе Мичанбаш Республики Татарстане 25-летний мужчина утонул в пруду, его тело было обнаружено на глубине 4 метров. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Установлено, что молодой человек купался в месте, не оборудованном для отдыха на воде. Там также установлен аншлаг с запретом на купание.

Водолазная группа ЗПСО №4 Поисково-спасательной службы … извлекла из воды тело 25-летнего мужчины — его обнаружили в 25 метрах от берега на глубине 4 метров говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на водоеме.