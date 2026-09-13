Тело ребенка найдено при тушении пожара в Оренбургской области, возбуждено дело

Тело ребенка обнаружено при тушении пожара в Оренбургской области Тело ребенка найдено при тушении пожара в Оренбургской области, возбуждено дело

Москва13 сен Вести.Тело ребенка обнаружено при тушении пожара в доме в селе Толкаевка Оренбургской области, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Огонь в жилом доме на улице Гречушкина вспыхнул днем 12 сентября.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливается причина возгорания, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы.

В прокурате Оренбургской области добавили, что взяли на контроль ход расследования уголовного дела.