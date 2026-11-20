Москва20 нояВести.В Южно-Сахалинске сотрудники Следственного комитета (СК) России начали проверку обстоятельств гибели пожилой женщины при пожаре в квартире жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
20 ноября при тушении пожара в одной из квартир жилого дома по улице Милицейской в городе Южно-Сахалинске обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертизаговорится в канале сахалинского СК в MAX
Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.