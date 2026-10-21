По факту пожара в Москве со смертельным случаем прокуратура проводит проверку

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту пожара с погибшей По факту пожара в Москве со смертельным случаем прокуратура проводит проверку

Москва21 окт Вести.В Москве по факту произошедшего пожара в квартире многоквартирного жилого дома проводится проверка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Прокуратура контролирует установление причин пожара, в результате которого погиб человек написано в канале ведомства

Возгорание в жилом помещении произошло вечером 20 октября на улице Уральская. После того, как воспламенение было устранено, на месте происшествия было обнаружено тело женщины. Погибшая – 1988 года рождения.

Еще два человека пострадали.