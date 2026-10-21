Москва21 октВести.В Москве по факту произошедшего пожара в квартире многоквартирного жилого дома проводится проверка. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Прокуратура контролирует установление причин пожара, в результате которого погиб человекнаписано в канале ведомства
Возгорание в жилом помещении произошло вечером 20 октября на улице Уральская. После того, как воспламенение было устранено, на месте происшествия было обнаружено тело женщины. Погибшая – 1988 года рождения.
Еще два человека пострадали.