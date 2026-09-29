Два человека выпрыгнули из окна во время пожара на северо-западе Москвы

В Москве мужчина и женщина выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара Два человека выпрыгнули из окна во время пожара на северо-западе Москвы

Москва29 сен Вести.На северо-западе Москвы при пожаре погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

По данным ведомства, ЧП случилось ночью в жилом доме на улице Кулакова. Предварительно, люди выпрыгнули из окна, чтобы спастись от огня.

Ночью в квартире жилого дома на улице Кулакова произошел пожар. По предварительной информации, женщина и мужчина, находившиеся в квартире, выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара говорится в публикации

Женщина умерла на месте происшествия, мужчину с травмами увезли в больницу.

Что стало причиной возгорания, выяснят после пожарно-технической экспертизы.