Москва29 сен Вести.В московском районе Строгино в ночь на 29 сентября загорелась квартира на улице Кулакова. Спасаясь от огня, 55-летняя хозяйка жилья и ее сын выпрыгнули из окна седьмого этажа: женщина погибла на месте, молодого человека доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выяснило издание MK.RU.

Двухкомнатная квартира, где жили мать с сыном, вспыхнула около двух часов ночи. Жилище оказалось сильно захламлено — груды мусора поднимались до самого потолка. Знакомые рассказывают, что хозяйка, работавшая врачом, имела привычку собирать и хранить ненужные вещи. Из-за этого ранее распался ее брак; после развода женщина запретила бывшему мужу общаться с сыном, принимая от него лишь алименты на карточку. В Строгино она с ребенком поселилась в 2019 году и, по словам соседей, производила впечатление человека странного и нелюдимого.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в хламе в прихожей, а причиной пожара стало короткое замыкание. Пламя отрезало жильцов от входной двери. Какое-то время они, судя по всему, пытались справиться с огнем самостоятельно, но затем подбежали к окну и по очереди прыгнули вниз.

Чтобы добраться до огня, пожарным потребовалось вскрыть две железные двери, установленные в квартире. Возгорание ликвидировали к трем часам ночи. Несколько жильцов подъезда обратились к медикам с признаками отравления угарным газом, однако госпитализация им не потребовалась.