Baza: в Москве умерла пенсионерка, спалившая себя и проданную квартиру

В Москве умерла пенсионерка, которая сожгла проданное по "схеме Долиной" жилье Baza: в Москве умерла пенсионерка, спалившая себя и проданную квартиру

Москва18 авг Вести.В Москве умерла пенсионерка, которая подожгла вместе с собой квартиру, которую она продала по "схеме Долиной", сообщает Baza.

Как говорится в публикации в MAX, после сделки новая собственница пришла в квартиру и потребовала освободить жилье.

Когда к квартире пришли приставы … Наталья попросила дать ей время собрать вещи. Вместо этого она облила стены горючей жидкостью и подожгла их сказано в публикации

Огонь быстро перекинулся на 68-летнюю пенсионерку – с ожогами спины, рук, головы и живота она была доставлена в больницу имени Склифосовского. Спасти женщину не удалось.