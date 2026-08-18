Москва18 авгВести.В Москве при пожаре в квартире дома на Рублевском шоссе погибла пенсионерка, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.
В результате пожара в квартире жилого дома на Рублевском ш. погибла женщина 1931 г.р.отмечается в публикации
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Их действия координировала исполняющая обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.
Для установления причин возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
По факту пожара начата процессуальная проверка, ее ход и результаты также находятся на контроле в прокуратуре.