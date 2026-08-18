Пожилая женщина погибла при пожаре на Рублевском шоссе в Москве

В Москве при пожаре в квартире погибла 95-летняя женщина Пожилая женщина погибла при пожаре на Рублевском шоссе в Москве

Москва18 авг Вести.В Москве при пожаре в квартире дома на Рублевском шоссе погибла пенсионерка, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

В результате пожара в квартире жилого дома на Рублевском ш. погибла женщина 1931 г.р. отмечается в публикации

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Их действия координировала исполняющая обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

Для установления причин возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

По факту пожара начата процессуальная проверка, ее ход и результаты также находятся на контроле в прокуратуре.