Москва13 сенВести.В Нижнем Новгороде произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома, в котором погибла 94-летняя жительница. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.

Возгорание со смертельным исходом случилось в доме по улице Героя Чугунова.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра – огонь уничтожил имущество на этой площади. В результате происшествия погибла 94-летняя женщина

написано в канале МЧС

К ликвидации возгорания привлекались 24 пожарных и 6 единиц техники. В доме существовала угроза распространения огня.

Предварительной причиной воспламенения жилого помещения называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.