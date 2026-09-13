Москва13 сенВести.В Нижнем Новгороде произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома, в котором погибла 94-летняя жительница. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.
Возгорание со смертельным исходом случилось в доме по улице Героя Чугунова.
Площадь возгорания составила 2 квадратных метра – огонь уничтожил имущество на этой площади. В результате происшествия погибла 94-летняя женщинанаписано в канале МЧС
К ликвидации возгорания привлекались 24 пожарных и 6 единиц техники. В доме существовала угроза распространения огня.
Предварительной причиной воспламенения жилого помещения называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.