В Нижнем Новгороде загорелась квартира, пожар унес жизнь 94-летней женщины

Пенсионерка из Нижнего Новгорода погибла во время пожара в квартире В Нижнем Новгороде загорелась квартира, пожар унес жизнь 94-летней женщины

Москва13 сен Вести.В Нижнем Новгороде произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома, в котором погибла 94-летняя жительница. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.

Возгорание со смертельным исходом случилось в доме по улице Героя Чугунова.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра – огонь уничтожил имущество на этой площади. В результате происшествия погибла 94-летняя женщина написано в канале МЧС

К ликвидации возгорания привлекались 24 пожарных и 6 единиц техники. В доме существовала угроза распространения огня.

Предварительной причиной воспламенения жилого помещения называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.