Два жителя Нижегородской области погибли на пожаре в многоквартирном доме

В Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном доме, погибли двое Два жителя Нижегородской области погибли на пожаре в многоквартирном доме

Москва12 сен Вести.В рабочем поселке Пильна Нижегородской области произошел пожар со смертельным исходом. Огонь возник в многоквартирном жилом доме, два человека погибли, сообщает МЧС региона.

Огонь распространился в жилом доме по улице Ленина.

На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины. Личности устанавливаются написано в канале министерства в MAX

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 36 человек. Пожар был ликвидирован на площади 42 квадратных метра, его тушением занимались 12 человек и 5 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.