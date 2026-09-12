Москва12 сенВести.В рабочем поселке Пильна Нижегородской области произошел пожар со смертельным исходом. Огонь возник в многоквартирном жилом доме, два человека погибли, сообщает МЧС региона.
Огонь распространился в жилом доме по улице Ленина.
На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины. Личности устанавливаютсянаписано в канале министерства в MAX
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 36 человек. Пожар был ликвидирован на площади 42 квадратных метра, его тушением занимались 12 человек и 5 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются.