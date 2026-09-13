Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Красноярске

В Красноярске при пожаре в многоэтажке погибла женщина Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Красноярске

Москва13 сен Вести.В Красноярске при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на проспекте Машиностроителей погибла женщина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 2 ребенка. К ликвидации возгорания на площади 12 квадратных метров привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава, погибла женщина говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стала неосторожность при курении.