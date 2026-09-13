При пожаре на севере Москвы погибла женщина, начата проверка

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на севере Москвы При пожаре на севере Москвы погибла женщина, начата проверка

Москва13 сен Вести.Коптевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на севере Москвы. Об этом сообщает столичное ведомство в MAX.

По предварительной информации, в результате возгорания в квартире на 5-м этаже жилого дома по ул. Большая Академическая погибла женщина 1985 г.р.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы говорится в сообщении

Прокуратура контролирует ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки.