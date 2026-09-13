Москва13 сенВести.Коптевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на севере Москвы. Об этом сообщает столичное ведомство в MAX.
По предварительной информации, в результате возгорания в квартире на 5-м этаже жилого дома по ул. Большая Академическая погибла женщина 1985 г.р.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизыговорится в сообщении
Прокуратура контролирует ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки.