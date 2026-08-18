Москва18 авг Вести.Нино Цитлидзе, новая хозяйка квартиры на улице Менжинского в Москве, которую пенсионерка продала по "схеме Долиной", а потом подожгла, чтобы не отдавать покупателю, заявила, что ничего не знала о ее кончине. Об этом пишет MK.RU.

О смерти 68-летней Натальи Ивановой, учительницы на пенсии, которая оказалась жертвой мошенников, подожгла свою квартиру и сама получила серьезные ожоги, стало известно 18 августа.

Я сама узнала о возможной кончине женщины исключительно через СМИ. Честно говоря, эта информация стала для меня шоком. Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Официальных документов у меня на руках нет сказала Цитлидзе MK.RU

Женщина рассказала также, что в купленной квартире пока не живет, а сейчас там проводятся следственные действия, поэтому даже о ремонте речи не идет. Она заверила, что посторонние в квартиру попасть не смогут: дверь заперта, а окна заколочены.

Трагический эпизод произошел 5 августа. Судебные приставы пришли выселять Иванову из квартиры, она попросила дать ей время собрать вещи, а сама облила стены горючей жидкостью и подожгла их. Огонь перекинулся на саму женщину. С ожогами головы, спины, рук и живота она была доставлена в больницу имени Склифосовского. Спасти пенсионерку не удалось.