Москва25 октВести.Женщина погибла в результате пожара в квартире жилого дома в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Трагедия произошла на улице Домодедовская. Погибшую нашли после тушения.
Произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1983 г.р. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители выясняют детали случившегося, ход проверки на контроле надзорного органа.