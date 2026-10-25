В Москве в результате пожара в квартире жилого дома погибла женщина

Тело женщины нашли в сгоревшей квартире в Москве В Москве в результате пожара в квартире жилого дома погибла женщина

Москва25 окт Вести.Женщина погибла в результате пожара в квартире жилого дома в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Трагедия произошла на улице Домодедовская. Погибшую нашли после тушения.

Произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1983 г.р. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители выясняют детали случившегося, ход проверки на контроле надзорного органа.