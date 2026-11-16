SHOT: один человек погиб при пожаре в многоэтажке на северо-западе Москвы

SHOT: в многоэтажке на северо-западе Москвы при пожаре погиб человек SHOT: один человек погиб при пожаре в многоэтажке на северо-западе Москвы

Москва16 ноя Вести.На северо-западе Москвы при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погиб человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Серьезный пожар в жилой многоэтажке на северо-западе Москвы — 1 человек погиб, минимум трое спасены. Примерно в половине четвертого ночи загорелась квартира на 13 этаже дома на улице Габричевского. Часть жителей эвакуировались из здания самостоятельно говорится в публикации

Как отмечается, на месте ЧП работают экстренные службы, возгорание локализовано.

Официальные данные о пожаре и его последствиях пока не поступали.