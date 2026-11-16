Москва16 нояВести.На северо-западе Москвы при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погиб человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Серьезный пожар в жилой многоэтажке на северо-западе Москвы — 1 человек погиб, минимум трое спасены. Примерно в половине четвертого ночи загорелась квартира на 13 этаже дома на улице Габричевского. Часть жителей эвакуировались из здания самостоятельноговорится в публикации
Как отмечается, на месте ЧП работают экстренные службы, возгорание локализовано.
Официальные данные о пожаре и его последствиях пока не поступали.