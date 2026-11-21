Человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек Человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Москва21 ноя Вести.На юге Москвы в результате пожара в квартире жилого дома погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В результате возгорания на кухне в квартире на втором этаже жилого дома по адресу: улица Подольских курсантов, 6 погиб человек. Площадь пожара составила порядка 6 кв. м уточняется в публикации

В настоящее время проводится проверка. Выясняются причины возгорания и личность погибшего.

Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября в Москве в многоквартирном доме на Нижегородской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже. Женщине, проживавшей в ней, пришлось покинуть квартиру через окно, поскольку проход к двери завален мусором.