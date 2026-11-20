Москва20 нояВести.Вечером, 20 ноября, в Москве в многоквартирном доме на Нижегородской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже, сообщает MK.RU.
Женщина, проживавшая в ней, покинула квартиру…. через окно. Она пояснила пожарным, что уже давно так входит и выходит на улицу, так как пробраться к двери не может: квартира от пола до потолка набита мусоромговорится в сообщении
Прибывшие пожарные не смогли попасть в квартиру через дверь – им пришлось тушить жилище через окно.
Пострадавших в результате происшествия нет.