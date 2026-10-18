Пожар в квартире на 1-м Стрелецком проезде в Москве потушили

На 1-м Стрелецком проезде в Москве горела квартира в многоэтажке Пожар в квартире на 1-м Стрелецком проезде в Москве потушили

Москва18 окт Вести.В Москве на 1-м Стрелецком проезде загорелась квартира в многоэтажке. Об этом сообщил столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на платформе MAX.

О возгорании стало известно в воскресенье, 18 октября - сообщение поступило в Службу 112. На вызов отправили силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет ПСО №207.

Пламя охватило личные вещи и мебель в одной из квартир. По приезде пожарные провели разведку и начали тушить огонь. Чтобы проверить помещения на наличие жителей, были сформированы звенья газодымозащитной службы.

Справиться с пожаром удалось в 21.02 - его площадь составила 15 "квадратов".

Пожар был ликвидирован в 21.02 на площади 15 кв.м. говорится в публикации

В результате ЧП никто не пострадал