Женщина и 5-летний ребенок погибли при пожаре на Сахалине

На Сахалине при пожаре погибли женщина и 5-летний ребенок Женщина и 5-летний ребенок погибли при пожаре на Сахалине

Москва16 ноя Вести.В городе Поронайск на Сахалине при пожаре в квартире жилого дома 16 ноября погибли женщина и 5-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

При тушении пожара в квартире жилого дома по улице Сахалинской в городе Поронайске обнаружены тела 30-летней женщины и 5-летнего ребенка с признаками отравления угарным газом. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы отмечается в сообщении ведомства на платформе MAX

СК организовал проверку обстоятельств случившегося. Следователям предстоит установить причины возгорания и смерти погибших.