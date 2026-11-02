Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре, вспыхнувшем в квартире в Енакиево

Три человека погибли при пожаре в Енакиево в ДНР Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре, вспыхнувшем в квартире в Енакиево

Москва2 ноя Вести.Двое взрослых и 6-летний мальчик погибли при пожаре, вспыхнувшем в квартире в Енакиево — по факту трагедии проводится проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по ДНР

В ночь на 2 ноября в квартире, расположенной пгт. Карло-Марксово г.о. Енакиево, произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 88-летнего пенсионера, 26-летней женщины и ее 6-летнего сына.

Проводится процессуальная проверка … Следователем проведен осмотр места происшествия и назначена пожарно-техническая экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В МЧС по ДНР добавили, что в результате возгорания огнем уничтожены вещи и мебель на площади 10 кв. м.