Москва2 нояВести.Двое взрослых и 6-летний мальчик погибли при пожаре, вспыхнувшем в квартире в Енакиево — по факту трагедии проводится проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по ДНР
В ночь на 2 ноября в квартире, расположенной пгт. Карло-Марксово г.о. Енакиево, произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 88-летнего пенсионера, 26-летней женщины и ее 6-летнего сына.
Проводится процессуальная проверка … Следователем проведен осмотр места происшествия и назначена пожарно-техническая экспертизаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В МЧС по ДНР добавили, что в результате возгорания огнем уничтожены вещи и мебель на площади 10 кв. м.