В Курске после пожара в квартире нашли тела троих человек

Три человека погибли на пожаре в Курске В Курске после пожара в квартире нашли тела троих человек

Москва28 июл Вести.Три человека погибли в результате пожара в квартире в Курске, сообщает СУ СКР по региону. По факту организована доследственная проверка.

Возгорание произошло в ночь на 28 июля, вторник, в доме на улице Герцена.

После тушения пожара в квартире одного из домов по улице Герцена города Курска обнаружены тела 76-летней женщины, а также 74-летнего и 43-летнего мужчин с признаками отравления угарным газом… Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предварительно, причиной случившегося стало курение в доме. Детали выясняются.