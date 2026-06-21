Москва21 июнВести.В Копейском городском округе Челябинской области в результате пожара в дачном доме трое человек погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
В ночное время поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ "Часовщик". По прибытии подразделений установлено, что происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже. Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированыуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Причина возгорания устанавливается.