Трое человек погибли и двое пострадали при пожаре в Челябинской области

При пожаре в Челябинской области трое человек погибли и еще двое пострадали Трое человек погибли и двое пострадали при пожаре в Челябинской области

Москва21 июн Вести.В Копейском городском округе Челябинской области в результате пожара в дачном доме трое человек погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

В ночное время поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ "Часовщик". По прибытии подразделений установлено, что происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже. Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Причина возгорания устанавливается.