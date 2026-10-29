Москва29 октВести.В селе Червоная Поляна Луганской Народной Республики ночью вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС России по региону в мессенджере MAX.
Пожарных вызвали случайные прохожие, заметившие объятый пламенем дом.
45-летнему мужчине удалось спастись из огненной ловушки. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены погибшими 22-летняя девушка и ее ребенокговорится в сообщении
Спасатели ликвидировали пожар. Дом на площади 100 кв. м. оказался уничтожен.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.