Двое мужчин убиты при ударе беспилотника по машине в ЛНР Дрон атаковал "Газель" в ЛНР, погибли двое мужчин

Москва16 окт Вести.Два человека стали жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата в Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.

ЧП произошло около села Смоляниново Новоайдарского муниципального округа.

Вражеский БПЛА атаковал "Газель", погибли двое мужчин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших говорится в заявлении

Кроме того, при ударе по Красному Лучу было повреждено многоэтажное жилое здание, на четвертом этаже дома в результате обрушения была заблокирована женщина. Жительницу спасли сотрудники МЧС России, она не получила серьезных травм.

Также в Лисичанске и Троицком муниципальном округе получили повреждения объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, и автомобили.