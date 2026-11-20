Два человека погибли, пятеро пострадали в ЛНР при атаках ВСУ

В ЛНР за сутки погибли два человека и пятеро пострадали при атаках ВСУ Два человека погибли, пятеро пострадали в ЛНР при атаках ВСУ

Москва20 ноя Вести.За прошедшие сутки в результате атак ВСУ на ЛНР погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его данным, были атакованы жилые дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Северодонецке, Красном Луче, Алчевске, Кременском, Славяносербском и Краснодонском муниципальных округах.

На участке дороги Луганск — Счастье неонацисты атаковали грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания. В результате удара погибли водитель и экспедитор написал Пасечник

Кроме того, в Новопсковском муниципальном округе был нанесен удар по легковому автомобилю, пострадал мужчина. На участке дороги Белокуракино — Белолуцк вражеский БПЛА атаковал "Газель", ранен 48-летний мужчина. ВСУ также ударили дроном по бензовозу в Лутугинском муниципальном округе, ранение получил водитель.

В Троицком муниципальном округе удар пришелся в районе магазина. Ранение получил пожилой мужчина. В Краснодонском муниципальном округе ВФУ атаковали остановку, пострадала 38-летняя женщина.