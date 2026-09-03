В ЛНР за сутки два человека погибли, десять ранены при атаках ВСУ

В ЛНР при атаках Вооруженных сил Украины погибли двое, ранены 10 человек В ЛНР за сутки два человека погибли, десять ранены при атаках ВСУ

Москва3 сен Вести.В Луганской Народной Республике за минувшие сутки в результате атак Вооруженных формирований Украины погибли два человека, включая ребенка, еще 10 человек ранены. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Тяжелые сутки для нашей республики: погибли 2 человека, среди них ребенок, ранены подросток и 9 взрослых написал Леонид Пасечник

В Новопсковском округе под удар попала 14-летняя девочка на велосипеде – она погибла на месте. В Первомайске при атаке дрона на автомобиль пострадали 17-летний подросток и его мать. В машине также находился 31-летний муж ее старшей дочери - он скончался позднее в больнице.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

В Рубежном при атаке на легковые автомобили и микроавтобус пострадали трое водителей, а также пожилые мужчина и женщина - при ударах по жилым домам. В Лисичанске, Кременском и Троицком округах получили ранения еще несколько человек.

Всего за сутки под ударами ВСУ оказались 12 муниципалитетов. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили.