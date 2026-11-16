Пять человек погибли и пятеро ранены во время атак БПЛА в ЛНР

В ЛНР из-за атаки БПЛА погибли пять человек и пятеро ранены Пять человек погибли и пятеро ранены во время атак БПЛА в ЛНР

Москва16 ноя Вести.Пять человек погибли и еще пятеро получили ранения во время атаки ВСУ в Луганской Народной Республике. Среди пострадавших — трое детей. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.

На участке дороги Старобельск — Новоайдар неонацисты атаковали легковой автомобиль, в котором ехала молодежь. В результате удара погиб 25-летний водитель. Еще двое пассажиров — 16-летняя девушка и 17-летний парень — пострадали говорится в сообщении

В Новопсковском муниципальном округе дрон атаковал грузовик, погиб водитель. На участке дороги Антрацит — Ровеньки враг нанес удар по "Газели", погиб 42-летний мужчина.

На въезде в город Счастье ВФУ атаковали дорожную технику во время проведения ремонтных работ, в результате один сотрудник дорожной службы погиб, другой получил ранения.

В Троицком муниципальном округе после удара БПЛА погиб мужчина.

В Старобельском муниципальном округе в результате атаки на легковой автомобиль ранен водитель. В Кременском муниципальном округе от вражеского удара пострадал 17-летний юноша.

Кроме того, после ударов по объекту энергетической инфраструктуры у потребителей северной части республики отсутствует электроэнергия. Аварийные бригады энергетиков восстанавливают подключение под продолжающимися ударами.