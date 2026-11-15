Один человек погиб, еще 7 ранены в результате атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР

Из-за удара БПЛА по остановке, машинам и домам в ЛНР 1 человек погиб, 7 ранены Один человек погиб, еще 7 ранены в результате атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР

Москва15 ноя Вести.В результате ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры, автомобилям и жилым домам в ЛНР один человек погиб, еще семеро получили ранения. Об этом в MAX сообщает глава субъекта Леонид Пасечник.

В Луганске вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, водитель погиб. В Первомайске недалеко от остановки общественного транспорта ранены мужчина и 17-летний парень.

На автодороге Сватово – Белокуракино вражеский БПЛА атаковал легковую машину, ранения получили 3 человека. На участке дороги Луганск – Краснодон в результате атаки на легковой автомобиль ранен 19-летний парень сказано в сообщении

Под огнем противника также оказались жилые дома, автомобили, гражданская, коммерческая и транспортная инфраструктура в Лисичанске, Луганске, Северодонецке, Краснодонском, Перевальском, Славяносербском, Станично-Луганском, Кременском муниципальных округах.

В Лисичанске, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Системы ПВО и бойцы МОГ над территорией республики уничтожили порядка 180 воздушных целей.