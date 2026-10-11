В ЛНР два человека погибли при атаке беспилотников

Два человека погибли в ЛНР во время атаки БПЛА В ЛНР два человека погибли при атаке беспилотников

Москва11 окт Вести.Два человека, еще 13 получили ранения во время массированной атаки беспилотников в частном секторе Лисичанска в ЛНР. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Повреждены десятки домов, некоторые из них разрушены до основания. К несчастью, от полученных травм погибли 15-летний подросток и 23-летний парень говорится в сообщении

Предварительно, еще десять человек получили ранения. Сотрудники оперативных служб занимаются разбором завалов и ликвидацией последствий.

Три человека пострадали при ударах по железнодорожной инфраструктуре в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе: ранены два машиниста и помощник машиниста.

Всего были атакованы 11 муниципалитетов республики. В нескольких округах атакованы объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение, есть перебои с водоснабжением. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

Системами ПВО и силами МОГ над территорией ЛНР сбито около 180 воздушных целей.