Два человека погибли, восемь пострадали в ЛНР во время атаки БПЛА

В ЛНР два человека погибли, восемь ранены во время атаки дронов Два человека погибли, восемь пострадали в ЛНР во время атаки БПЛА

Москва20 окт Вести.За минувшие сутки в Луганской Народной Республике во время атак дронов два человека погибли и еще восемь получили ранения. Уничтожено 40 беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В Новоайдарском муниципальном округе неонацисты атаковали "Газель" и легковые автомобили, один мужчина погиб, еще трое ранены. На участке автодороги Новоайдар — Старобельск в результате удара БПЛА погиб мужчина, еще один получил ранение говорится в сообщении

В Старобельском муниципальном округе дрон атаковал автомобиль, в котором пострадал экспедитор. В Северодонецке беспилотник нанес удар по "Газели", ранение получил мужчина.

В Кременском муниципальном округе противник атаковал микроавтобус, пострадала женщина. Другой беспилотник атаковал о женщину, которая ехала на велосипеде.